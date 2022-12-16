Подведем итоги дня вместе:
Развод по вызову
- Их фантазии можно позавидовать. Телефонные...
Подведем итоги дня вместе:
"Развод" по вызову
- Их фантазии можно позавидовать. Телефонные аферисты придумывают новые уловки - как не попасться?
Шестнадцать граней.
- В Гусь-Хрустальном открыли новую стекловаренную печь и ... музей граненого стакана. Как появился на свет этот символ советской эпохи?
Всем сеть.
- Самая мобильная деревня - названы победители. Где в области теперь появится бесплатный спутниковый интернет?