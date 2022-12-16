Подведем итоги дня вместе: Развод по вызову - Их фантазии можно позавидовать. Телефонные...

Подведем итоги дня вместе:"Развод" по вызову- Их фантазии можно позавидовать. Телефонные аферисты придумывают новые уловки - как не попасться?Шестнадцать граней.- В Гусь-Хрустальном открыли новую стекловаренную печь и ... музей граненого стакана. Как появился на свет этот символ советской эпохи?Всем сеть.- Самая мобильная деревня - названы победители. Где в области теперь появится бесплатный спутниковый интернет?