Сергей Дроботенко подверг себя опасности?

Сергей Дроботенко подверг себя опасности?На днях стало известно о том, что Сергею Дроботенко поставили неутешительный диагноз – бронхопневмония. Правда, слова врачей, кажется, нисколько не напугали 53-летнего артиста, поскольку он отказался от госпитализации. Об осложнениях при этом заболевании рассказал пульмонолог Вячеслав Овечкин.В беседе с врач пояснил, чтобронхопневмония – это пневмония легкой или средней тяжести, которая может быть вызвана переохлаждением. Лечение в домашних условиях, по словам специалиста, допустимо. Он дал Сергею две недели на выздоровление, если тот как следует будет лечиться и не имеет сторонних заболеваний.Говоря об осложнениях, которые могут появиться при бронхопневмонии, Овечкин отметил: возможно увеличение зоны поражения, а также плеврит и дыхательный сепсис. Лечат это заболевание в основном антибиотиками, противовоспалительными, жаропонижающими и отхаркивающими препаратами.Сергею Дроботенко, можно сказать, еще повезло, ведь сейчас с тяжелейшей пневмонией в больнице находится фигурист Роман Костомаров. Спортсмен находится в медикаментозной коме. Подробнее о здоровье и состоянии олимпийского чемпиона ранее "Дни.ру".