Мэрия города Владимира предупредила жителей о неблагоприятных погодных условиях, которые прогнозируются в регионе 17 и 18 января. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и

Мэрия города Владимира предупредила жителей о неблагоприятных погодных условиях, которые прогнозируются в регионе 17 и 18 января. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие два дня в регионе ожидается гололед, налипание мокрого снега, гололедица на дорогах. Такие погодные условия повышают вероятность обрыва ЛЭП и линий, ДТП, нарушением работы ЖКХ, а