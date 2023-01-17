Возможны ЧС, связанные с повреждением ЛЭП и линий связи, ДТП, нарушениями в работе систем ЖКХ, обрушениями слабоукрепленных и ветхих конструкций, а также деревьев.

Владимирцев предупредили о гололедице на дорогах и мокром снеге. Управление гражданской защиты города рассказало о неблагоприятных погодных условиях.В ближайшие два часа и до конца дня 17 января, а также ночью 18 января ожидается гололёд, налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица.Возможны ЧС, связанные с повреждением ЛЭП и линий связи, ДТП, нарушениями в работе систем ЖКХ, обрушениями слабоукрепленных и ветхих конструкций, а также деревьев.