В Эрлангене решили провести акцию, которая не только бы поддержала Лыжню России, но и объединила разные виды спорта.

Необычное спортивное видео из Германии опубликовал Петер Штегер, ответственный за партнёрские связи в магистратуре Эрлангена. В городе-побратиме решили провести акцию, которая не только бы поддержала "Лыжню России" (которая, кстати, не состоялась из-за аномального снегопада), но и объединила разные виды спорта. С приветствием к владимирцам обратились супруги Хасановы, а также сам Петер Штегер.- Мы решили послать свой спортивный привет владимирским друзьям, детско-юношеской спортивной школе плавания в городе Владимире во главе с президентом нашего плавательного клуба. Я передаю привет всем нашим бегунам во Владимире, потому что сейчас в честь наших друзей владимирских буду бегать.Участники акции прошли на лыжах два круга. Отличную физическую форму продемонстрировал и Петер Штегер. Быстро преодолев заявленную дистанцию. Отметим, что в Эрлангене тоже "снежно", однако, до владимирских сугробов немецким, конечно же, далеко.Мария Платанюк