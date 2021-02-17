Раскрыл тайны космоса владимирским школьникам. Герой России Алексей Овчинин встретился с учениками 9-11-х классов в Боголюбовском ДК. Встречу организовал директор Владимирского филиала
<a href="https://33live.ru/novosti/17-02-2021-prezidentskaya-akademiya-priglasila-k-vladimirskim-shkolnikam-kosmonavta.html" target="_blank">Президентская академия пригласила к владимирским школьникам космонавта</a> - Раскрыл тайны космоса владимирским школьникам. Герой России Алексей Овчинин встретился с учениками 9-11-х классов в Боголюбовском ДК. Встречу организовал директор Владимирского филиала
[url=https://33live.ru/novosti/17-02-2021-prezidentskaya-akademiya-priglasila-k-vladimirskim-shkolnikam-kosmonavta.html]Президентская академия пригласила к владимирским школьникам космонавта[/url] - Раскрыл тайны космоса владимирским школьникам. Герой России Алексей Овчинин встретился с учениками 9-11-х классов в Боголюбовском ДК. Встречу организовал директор Владимирского филиала