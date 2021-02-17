Раскрыл тайны космоса владимирским школьникам. Герой России Алексей Овчинин встретился с учениками 9-11-х классов в Боголюбовском ДК. Встречу организовал директор Владимирского филиала

Раскрыл тайны космоса владимирским школьникам. Герой России Алексей Овчинин встретился с учениками 9-11-х классов в Боголюбовском ДК. Встречу организовал директор Владимирского филиала РАНХиГС, вице-спикер ЗакСобрания Вячеслав Картухин. “Живой легенде” отечественной космонавтики ребята могли задать любой вопрос. Овчинин – участник трёх полётов к Международной космической станции. Школьникам он рассказал, что увлёкся космонавтикой ещё первоклассником и много