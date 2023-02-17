Синоптики прогнозируют во Владимирской области ясную погоду и атмосферное давление в пределах...

Синоптики прогнозируют во Владимирской области ясную погоду и атмосферное давление в пределах нормы.Завтра, 18 февраля погода во Владимире будет облачная, без осадков.Температура воздуха повысится до -4°C днем. Ночью столбик термометра опустится до -7°C.Ветер юго-восточный, 4м/с.Атмосферное давление в пределах нормы от 740 до 753 мм.рт.ст.Народный прогноз погоды18 февраля отмечается день памяти мученицы Агафии. Cвятую Агафью называли «поминальницей», потому что в этот день было принято поминать предков. Еще эту святую называли Коровница, поскольку она «коров оберегает от болезней».Фото pxfuel.com