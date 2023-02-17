У Западного военного округа, в который входит Владимирская область, сменился командующий. В...

У Западного военного округа, в который входит Владимирская область, сменился командующий.В Минобороны сообщили о смене командующих четырех военных округов.В России сменились командующие в Центральном, Западном, Южном и Восточном военных округах. Владимирская область входит в Западный военный округ.Командующим войсками Центрального округа стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, командующим войсками Западного округа — генерал-лейтенант Евгений Никифоров, командующим войсками Восточного округа — генерал-лейтенант Рустам Мурадов, Южного — генерал-полковника Сергея Кузовлев, сообщает РБК.Никифоров с 2020 года был начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа (ВВО), до этого — заместителем командующего войсками ЗВО. С июня по октябрь 2021 года командовал группировкой войск России в Сирии.На посту командующего войсками округа Никифоров сменил генерал-полковника Сергея Кузовлева, который возглавил Южный военный округ.Фото: https://ru.freepik.com/