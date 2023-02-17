16 февраля по инициативе музея-заповедника «Александровская слобода» состоялась Церемония открытия торжеств в честь 510-летия города Александрова и Александровского кремля.

16 февраля по инициативе музея-заповедника «Александровская слобода» состоялась Церемония открытия торжеств в честь 510-летия города Александрова и Александровского кремля. В этом году впервые город и кремль отметят единую дату рождения, что и станет поводом для череды масштабных мероприятий, первое из которых прошло вчера. Глава администрации Александровского района Анна Кузнецова, открывая Церемонию, подчеркнула: «Коллективом музея-заповедника «Александровская слобода» сегодня дан высокий старт празднования нашего единого Дня рождения. Весь 2023 год мы будем говорить о том, что летопись нашего города уходит корнями в глубь веков, и сейчас это понимание важно как никогда. Важно рассказывать нашей молодежи о древней истории, в которой есть славные страницы побед и страницы скорби, есть героические имена и бескорыстное служение людям. Главное – это единая история великого государства и нашей малой родины! Мы вместе!».Событие получилось очень насыщенным и разноплановым. Это и грандиозное песочное шоу, которое вернуло зрителей к истоку города – строительству Александровского кремля, и колокольные звоны с мастерами из Москвы, и концерт бесподобного Владимирского Губернаторского симфонического оркестра под управлением Артема Маркина.Сюрпризом для всех стала презентация нового музейного издания. Директор музея-заповедника «Александровская слобода» А.С. Петрухно, знакомя с ним, отметила: «Для нас стало доброй традицией важнейшие исторические даты отмечать выходом в свет новой печатной продукции. На сей раз это книга «Легенды и были Александровской слободы», которая «пережила» четыре переиздания, не потеряв своего читателя. Но за 15 лет многое изменилось – за столь долгое время неоднократно проведены археологические исследования и научные изыскания. Благодаря этому мы смогли приоткрыть завесу у многих тайн Слободы и разрушить некоторые стереотипы. Сохранив узнаваемую обложку и прежний объем, книга радикально изменилась, по сути это новое издание со своим стилем изложения, трактовкой исторических фактов, иллюстративным материалом».Напомним, что благодаря музею город «состарился» на 265 лет. До этого точкой отсчета считался указ Екатерины от 1 сентября 1778 г. Но музей предоставил руководству района бесспорные доказательства (исследование археологических находок и летописных источников), в связи с чем теперь официально принято новое летоисчисление Александровской земли.