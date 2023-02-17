Работы планируется завершить к 20 часам вечера.

Во Владимире из-за ремонта теплосетей жители шести домов остались без тепла. Об этом сообщает филиал ПАО «Т Плюс».Перебои с отоплением будут по следующим адресам: Балакирева - 41 «А», 43 «Д», 57 «А», Лакина - 167 «А», 171, 171 «Б». Работы планируется завершить к 20 часам вечера. Восстановлением теплоснабжения займутся УК.Ресурсоснабжающая компания приносит владимирцам извинения за неудобства.