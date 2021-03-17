На три больше чем накануне. То есть, коронавирус не сдаётся и мы снова прибавили после 5-ти дней непрерывного снижения числа заболевших. Общее количество заражённых сейчас 28 973. В лидерах

На три больше чем накануне. То есть, коронавирус не сдаётся и мы снова прибавили после 5-ти дней непрерывного снижения числа заболевших. Общее количество заражённых сейчас 28 973. В лидерах антирейтинга Владимир (+ 20 заболевших за сутки). Второе место у Мурома (9 новых КОВИД-носителей). На третьем месте Гусь-Хрустальный (8 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит