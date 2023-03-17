В городе Александрове проводится проверка по факту гибели 62-летней женщины на пожаре. СУ СК...

В городе Александрове проводится проверка по факту гибели 62-летней женщины на пожаре.СУ СК России по Владимирской области сообщает, что на пожаре в городе Александрове (на улице Степной) трагически погибла женщина 1961 года рождения.Известно, что пенсионерка жила в двухквартирном жилом доме. Пожар произошел вчера - 16-го марта 2023 года.Специалисты регионального Следственного комитета проводят доследственную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.По предварительным данным возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.Сообщается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.Фото: pxfuel.com