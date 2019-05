В Москве состоялось ежегодное вручение премии Самые стильные в России по версии журнала HELLO! По красной дорожке прошлось множество представителей отечественного шоу-бизнеса.

В Москве состоялось ежегодное вручение премии "Самые стильные в России" по версии журнала HELLO! По красной дорожке прошлось множество представителей отечественного шоу-бизнеса.Филипп Киркоров и Елена Север, Юлианна Караулова, Виктория Дайнеко, Ляйсан Утяшева, Мария Кожевникова, Ксения Собчак, Софья Эрнст, Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков, Сати Казанова с супругом и многие другие прошлись по красной дорожке в одном из модных столичных мест – фудкорте "Депо".Особое внимание многочисленные журналисты уделили хозяйке вечера – главному редактору журнала HELLO! Светлане Бондарчук. Гламурная блондинка предстала перед публикой в эффектном красном платье с фантазийном рукавом. По мнению пользователей Сети, Светлана выглядела великолепно в наряде и с макияжем, которые не пытались сделать ее моложе.А вот продюсер Яна Рудковская попала под жесточайший град критики. Дело в том, что она появилась также в красном платье, однако предпочла наряд с огромным бантом на груди, обнажающем плечи. Завершали образ низкий хвост и челка, давно ставшая ее визитной карточкой. Кстати, именно она многим и не понравилась."И опять эта сопля на голове. Миксер мне в глаза ", "Как всегда – роскошное платье и на голове не пойми что! Яна, ну вы же такая умничка, ну неужели у вас нет глаз? Вам реально нравится ваша прическа? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Ok, ну не хотите менять прическу – попробуйте парик! Очень хочется увидеть Вас обновленной", – высказались комментаторы на страничке в Instagram.Интересно, что на мероприятии она получила специальный приз "Безупречный вкус". Этот факт стал еще одним поводом покритиковать продюсера. "Какая Яна нелепая в этом наряде... и эта женщина получила приз "Безупречный вкус", "у юной лани Яны то мощная талия, нет шеи и толстенькие дряблые руки. а ведь лань уверяла, что в спортзал часто ходит. лицо очень возрастное", "вроде приз от бренда шампанского. может, после пятой бутылки кажется, что янин вкус безупречный и сама она женщина видная", – высказались пользователи Сети под фото .