Этот результат на 8% выше итогов мая текущего года, но на 60% ниже, чем в июне 2024 года.

По предварительным оценкам ВТБ, в июне банки предоставили россиянам около 309 млрд рублей на покупку первичного и вторичного жилья. Этот результат на 8% выше итогов мая текущего года, но на 60% ниже, чем в июне 2024 года.В целом по итогам первого полугодия общий объем выдач ипотеки в России составил примерно 1,5 трлн рублей, что на 47% ниже результата за аналогичный период прошлого года.Драйвером рынка по-прежнему выступает господдержка: ее доля по итогам января-июня, по оценкам банка, составила 78% от общего объема выдач. Среди льготных программ доминирует семейная ипотека, на которую в первом полугодии пришлось 69% от всех продаж.«Государственная поддержка ипотеки остается ключевым топливом для рынка. Текущая ситуация требует от заемщиков особенно взвешенного подхода к решению о покупке жилья, и задача банков – предоставить им все необходимые инструменты и консультации для принятия обоснованного решения», - прокомментировал советник заместителя президента-председателя правления ВТБ Алексей Охорзин.