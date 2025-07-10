Непогода сохранится 10 июля – ожидаются грозы, сильный дождь и порывы ветра до 18 м/с.

Во Владимирской области устраняют последствия разгула стихии. Так, в Карабаново основное электроснабжение восстановлено после переподключения. Об этом сообщила глава района Анна Кузнецова.Однако, ряд улиц все еще остаются без света. Специалисты «Владимирэнерго» сейчас проверяют оборудование и ведут восстановительные работы на улицах Александровская, Октябрьская, Ленина, Московская, Чкалова, Молодёжная, Гризодубовой, Марины Расковой и части улицы Неспорова. После восстановления электроснабжения будет возобновлена работа водозабора.Отметим, что непогода сохранится 10 июля – ожидаются грозы, сильный дождь и порывы ветра до 18 м/с.