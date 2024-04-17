Глубина ям почти метр: жители деревни Неврюево могут добраться до своих домов только на...

"Глубина ям почти метр": жители деревни Неврюево могут добраться до своих домов только на внедорожникахЖители деревни Неврюево Судогодского района вновь борются за право добираться до своих домов не только на внедорожниках.Дорога, ведущая в деревню, с наступлением весны в очередной раз превратилась в болото. Местные жалуются: к домам не могут подъехать ни пожарные, ни скорая.Смогла ли этот дорожный беспредел преодолеть наша съемочная группа? Репортаж Веры Куликовой.Чтобы без проблем добираться до своего дома в деревне Неврюево, Андрей Заграничнов вынужден был поменять Сузуки на отечественный Уазик. Только он может проехать по этой дороге, появившейся взамен старой при строительстве трассы М-12.Андрей Заграничнов, житель д. Неврюево:- Раньше дорога проходила вот здесь. Трассировка ее была здесь, и администрация регулярно подсыпала щебенкой, поэтому она у нас хорошей была, - весной-осенью можно было проехать. А сейчас, когда они ее изменили и проложили по глине, в болоте, - тут просто проехать невозможно.Каждые весну и осень здесь появляется настоящее болото. Глубина некоторых ям приближается к метровой отметке. Потому по одному в машине здесь стараются не ездить. Опасно. Если машина застрянет, помочь будет некому. С препятствиями не справляться даже "Нива".Владимир Шилов:- Весна-осень это постоянно. Как М-12 - все началось!Машина нашей съемочной группы тоже не смогла преодолеть месиво из глины...Вера Куликова, корреспондент:- Из этой лужи, действительно, непридуманная история. Мы сейчас чуть не утонули. Вот выбираемся. Для того, чтобы выбраться, - здесь нужен только трактор. Вот водитель сейчас побежал в деревню.И такой беспредел на протяжении всей дороги. Почти два километра. Но другого пути нет. В деревне Неврюево - она в двадцати километрах от областной столицы - нет ни магазина, ни амбулатории, ни почты.Анастасия Заграничнова, староста д. Неврюево:- Ремонту дорога не подлежит, потому что по ней проходит газ высокого давления. 2 года мы обращаемся во все инстанции. Это областная прокуратура, это администрация Президента, областная администрация, городская администрация, Судогодская администрация. Одни отписки от нас.В Неврюево порядка 50 домов. Постоянно проживают 11 семей. В летнее время - почти все. Большинство проживающих - пенсионеры. Есть и инвалиды. Но добраться ни Скорой, ни пожарной невозможно.Марина Володина, жительница деревни Неврюево:- У мужа случился инсульт. Скорая помощь проехать не смогла, и мы потеряли 40 минут. Довезли его до больницы, но уже было поздно.- Сколько она ехала?- 2 часа.Люди устали жить в постоянной тревоге. В конце прошлого года прокуратура обратилась с иском в суд. О приведении дороги в надлежащее состояние. Требования прокуратуры судом удовлетворены. Однако дорога все в том же виде.В местной администрации уверяют: пока ремонт невозможен, поскольку это земли лесфонда. Идет согласование документов. Плюс - под дорогой газопровод.Валерий Курышев, и.о. начальника МКУ Судогодского района "Управление архитектуры и строительства":- Планируем сейчас, после схода паводковых вод, провести мероприятия поддерживающего характера, то есть - не будем бросать людей. Поднять дорогу частично, там, где просадки, ямы. Будем вести плановые мероприятия. Глядишь, к этому времени что-то согласуется, и будем заниматься оформлением документов на реконструкцию данной дороги и на строительство.Пока изменений жители не видят. И продолжают ежедневное ямо-троффи по владимирскому бездорожью.Вера Куликова, Алексей Ковалев "Вести-Владимир".