За несоблюдение «противоогненных» правил можно получить внушительный штраф.

За несоблюдение «противоогненных» правил можно получить внушительный штраф.В апреле в нашем регионе снег начал исчезать буквально на глазах. Вместе с тем резко поднялся уровень воды в реках и озёрах. Это и послужило причиной того, что в области ввели режим повышенной готовности.– Мы постоянно контролируем вопросы жизнеобеспечения населения. В Вязниковском районе развели понтонный мост – это плановое мероприятие. В заречной зоне находится 16 населённых пунктов, где проживает более 380 чел., там организовали лодочную переправу. Гидротехнических сооружений, которые могли бы представлять опасность даже в случае прорыва плотин, в регионе нет. Пик половодья на Клязьме уже прошёл 10 –11 апреля. На Оке это третья декада апреля – начало мая, – сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Руслан Блинов.В режиме готовностиДля того чтобы люди, особенно те, кто находится в затопленной зоне, чувствовали себя в безопасности, организовали группу РСЧС – это более 7400 специалистов и 1867 штук техники, 118 плавсредств и четыре беспилотника. Вертолёт МЧС также готов прийти на помощь, если это понадобится.Кроме перечисленного в области действует пять спасательных станций – в Гороховце, Вязниках, Коврове, Муроме и Собинке. В арсенале спасателей в числе прочего машины повышенной проходимости, лодки, как моторные, так и те, что с вёслами.На всякий случай подготовили 96 пунктов временного размещения для населения.Кроме того, договорись о взаимодействии с соседними – Московской, Ивановской, Нижегородской и Рязанской – областями. Если угроза большой воды пойдёт с их территорий, у нас будет от 24 до 40 часов для того, чтобы избежать беды и принять меры.Потоп из-за пняНа фоне сообщений о новых затапливаемых участках один из садоводов из товарищества «Связист», что рядом с Южной объездной дорогой Владимира, решил обезопасить свои владения весьма оригинальным способом. Как сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда области, мужчина закупорил сливную трубу пнём. Сделал он это для того, чтобы часть посёлка, где проживает сей предприимчивый человек, не затопило. Зато весь удар пришёлся бы на другую часть населённого пункта.В итоге досталось водолазу – ему пришлось нырять в ледяную грязную воду и, рискуя быть утянутым течением, извлекать «пробку».Огонь под запретомНе успела уйти вода, как регион накрывала новая – огненная – стихия. Это тот редкий случай, когда режим повышенной готовности ввели раньше, чем начал действовать противопожарный период. 9 апреля глава региона подписал соответствующее постановление, а уже на следующий день оно вступило в силу. Как итог, с 10-го числа жителям и гостям Владимирщины нельзя разводить костры, проводить пожароопасные работы, всеми любимые шашлыки на открытом огне тоже попали под запрет. Исключение сделали для газовых котлов, печек-буржуек и каменных печей, что отапливают дома и бани: их разжигать можно.Виной всему тёплая погода и практически сошедший снег, из-под которого появилась прошлогодняя растительность.Первый пал зафиксировали 1 апреля – в областном центре на ул. Новгородской у д. 37, где трава загорелась на площади два гектара. А на день ухода газеты в печать площадь пожара расширилась до 29 га.Мнение экспертаРуководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко:– За сутки (на момент сдачи номера в печать. – Прим. ред.) подтопило 210 приусадебных участков (шесть – в мкр-не Малые Сокольники г. Собинки, 40 — в мкр-не Большие Сокольники г. Собинки, 35 — в СНТ «Связист» г. Владимира, 12 — в СНТ «Старица», 20 — в СНТ «Нерль» Суздальского района, 19 — в н. п. Фрязино Судогодского района, 25 — в Мстере Вязниковского района, 49 — в мкр-не Заречная Слободка г. Коврова, 4 — в Вязниках), один низководный мост и четыре дорожных участка. По прогнозам, к ним может присоединиться ещё 13 участков: в Коврове (мкр-н Заречная Слободка), в Вязниках, а также в Вязниковском районе (Мстёра). Освободилось от воды 14 приусадебных участков в мкр-не Заречная Слободка г. Коврова.ОфициальноВ этом году увеличили штрафы за нарушения требований особого противопожарного режима. Так, физические лица заплатят от 10 тыс. до 20 тыс., должностные – от 30 тыс. до 60 тыс., предприниматели – от 60 тыс. до 80 тыс., юридические лица – от 400 тыс. до 800 тыс. руб.Умышленное уничтожение чужого имущества чревато уголовной ответственностью вплоть до пяти лет лишения свободы.