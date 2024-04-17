Для проведения пятой международной акции «Диктант Победы» во Владимирской области готовят свыше 150 площадок.

Для проведения пятой международной акции «Диктант Победы» во Владимирской области готовят свыше 150 площадок. Об этом рассказала регионального правительства.Мероприятие состоится 26 апреля 2024 года. Его основные цели – повышение исторической грамотности и патриотическое воспитание подрастающего покления. В столице 33-го региона акция пройдёт во Владимирском филиале РАНХиГС, Владимирском государственном университете и Владимирском юридическом институте ФСИН России.Отмечается, что 2024 году основными темами «Диктанта Победы» станут 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, освобождение Крыма, а также юбилеи писателей-фронтовиков.