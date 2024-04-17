Об этом сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Владимир».

Перед 79-летием Великой Победы во Владимирской области приведены в порядок мемориальные комплексы «Вечный Огонь» и «Огонь Памяти». Об этом сообщили в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Владимир».«Газовики обследовали трассы газопроводов на герметичность соединений, проверили работоспособность отключающих устройств, очистили газовые горелки и форсунки от загрязнений, провели регулировку пламени в нишах мемориалов с постоянным режимом горения огня», – сообщили специалисты.Всего на территории региона на обслуживании «Газпрома» находятся 15 подобных объектов.