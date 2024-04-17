Во Владимирской области художники вдохновляются поймой Нерли Чарующие кадры боголюбовских заливных...

Во Владимирской области художники вдохновляются поймой НерлиЧарующие кадры боголюбовских заливных лугов...Добраться до Храма Покрова на Нерли сейчас можно только на лодке или сапборде.Ежедневно сотни людей - жители региона и туристы - отправляются на водную прогулку к белокаменной церкви.Пойма Нерли стала в эти дни и местом паломничества для художников, которые встречают здесь рассветы и провожают закаты.Антон Ёжкин, художник:- Встал сегодня я очень рано, в 4.30. Ради того, чтобы встретить рассвет вот на таком интересном и живописном месте, как Покрова на Нерли.