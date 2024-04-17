Водителю, сбившему насмерть мальчика в Юрьевце, вынесли приговор. Смертельная авария произошла 22 сентября 23-го года возле дома 121 на улице Ноябрьской. Как установил суд, житель

Водителю, сбившему насмерть мальчика в Юрьевце, вынесли приговор. Смертельная авария произошла 22 сентября 23-го года возле дома 121 на улице Ноябрьской. Как установил суд, житель Александровского района на микроавтобусе нарушил ПДД, что привело к смертельному исходу. Татьяна Логинова, старший помощник прокурора области Мужчина двигался на автомобиле Фиат Дукато по автодороге Р-132 «Золотое Кольцо» в районе