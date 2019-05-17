Мужчина несколько раз расплатился в магазинах чужой банковской картой, найденной на улице.

В конце апреля текущего года в ОМВД России по Александровскому району обратился 29-летний местный житель, сообщивший о хищении денежных средств с его банковской карты .В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, была установлена причастность к хищению денег 48-летнего жителя Александровского района.Фигурант был задержан сотрудниками полиции и сознался в содеянном.Установлено, что подозреваемый нашел банковскую карту на улице и решил воспользоваться ею в личных целях. Совершив несколько покупок продуктов в магазинах, фигурант оставил карту на крыльце одной из мторговых точек.В настоящее время в отношении фигуранта следственным отделом ОМВД России по Александровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).