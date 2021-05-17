Умер В.И.Ленин. Пообсуждали Бог и Черт, куда его отправить, в рай или в ад, и решили к Черту в ад. Приходит через месяц Черт к Богу и говорит:
- Забери Ленина к себе. У меня чертенята восстание подняли, за адский труд требуют райских условий жизни. У тебя в раю все хорошо и для продвижения своих идей у него не будет социальных условий.
Бог согласился. Через месяц снова приходит Черт к Богу и спрашивает:
- Ну что, Бог, как у тебя Ленин живет?
Бог отвечает:
- Во-первых, не Бог, а товарищ Бог, а во-вторых, Бога нет.
еще анекдот!