К такому выводу эксперты Общероссийского народного фронта пришли, побывав в Курлово. На каждом увиденном объекте – масса нарушений. А это – потенциальная угроза жизни и здоровью

К такому выводу эксперты Общероссийского народного фронта пришли, побывав в Курлово. На каждом увиденном объекте – масса нарушений. А это – потенциальная угроза жизни и здоровью горожан. Что самое интересное, все объекты благоустраивали за счет федерального, регионального и местного бюджетов, то есть на деньги налогоплательщиков. Например, на стадион выделили почти 7 миллионов руб., чтобы превратить