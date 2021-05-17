Для сравнения, в 2020 году зарегистрировано на 101 заявление больше.

Жители Владимирской области в первом квартале 2021 года 371 раз обратились в Банк России. Для сравнения, в 2020 году зарегистрировано на 101 заявление больше.«На банки стали жаловаться на 10% реже – с 103 до 61 сократилось количество обращений по потребительским кредитам. По ипотеке - с 32 до 21. Отсутствуют заявления, связанные с проблемами по погашению займов, а также с невозможностью выполнять обязательства по кредитному договору. С 21 до 3 снизилось количество жалоб на контакты с должниками после их отказа от взаимодействия», - рассказали в пресс-службе отделения Владимир Банка России.Количество заявлений, написанных на страховщиков, сократилось с 55 до 44.На микрофинансовые организации владимирцы пожаловались 41 раз, против 39 прошлогодних. Также произошло снижение количества заявлений, с 15 до 5, на действия, направленные на возврат микрозайма.