Хозяева йоркширского терьера по кличке Оскар, которого на прогулке загрызла овчарка, смогли добиться выплат за моральный и материальный вред. Владелец овчарки выплатит им 68 тысяч рублей,

Хозяева йоркширского терьера по кличке Оскар, которого на прогулке загрызла овчарка, смогли добиться выплат за моральный и материальный вред. Владелец овчарки выплатит им 68 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе Муромского горсуда. В суд обратились две местные жительницы. Оскара они приобрели в 2014 году за 43 тысячи рублей. Пес был настоящим членом семьи. Во время одной