Хозяева йоркширского терьера по кличке Оскар, которого на прогулке загрызла овчарка, смогли добиться выплат за моральный и материальный вред. Владелец овчарки выплатит им 68 тысяч рублей,
<a href="https://33live.ru/novosti/17-05-2024-v-murome-xozyaeva-terera-kotorogo-zagryzla-ovcharka-dobilis-vyplat-cherez-sud.html" target="_blank">В Муроме хозяева терьера, которого загрызла овчарка, добились выплат через суд</a> - Хозяева йоркширского терьера по кличке Оскар, которого на прогулке загрызла овчарка, смогли добиться выплат за моральный и материальный вред. Владелец овчарки выплатит им 68 тысяч рублей,
[url=https://33live.ru/novosti/17-05-2024-v-murome-xozyaeva-terera-kotorogo-zagryzla-ovcharka-dobilis-vyplat-cherez-sud.html]В Муроме хозяева терьера, которого загрызла овчарка, добились выплат через суд[/url] - Хозяева йоркширского терьера по кличке Оскар, которого на прогулке загрызла овчарка, смогли добиться выплат за моральный и материальный вред. Владелец овчарки выплатит им 68 тысяч рублей,