Благоустройство дворов. Во Владимире продолжаются работы по обустройству придомовых территорий.Глава города Владимира Андрей Шохин уже давно ввел правило, что городские дворы приводят в

Благоустройство дворов. Во Владимире продолжаются работы по обустройству придомовых территорий.Глава города Владимира Андрей Шохин уже давно ввел правило, что городские дворы приводят в порядок не к осени, как это бывало раньше, а в начале лета, чтобы жители пользовались благоустроенной инфраструктурой в течение практически всего летнего сезона.До конца июня преобразится 31 двор. На большинстве из объектов