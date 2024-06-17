Более 200 владимирских врачей наградили в День медицинского работника В областной Филармонии...

Более 200 владимирских врачей наградили в День медицинского работникаВ областной Филармонии прошло торжественное собрание ко Дню медицинского работника. Профессиональный праздник отмечался накануне, в третье воскресенье июня.Константин Баранов, заместитель губернатора Владимирской области, заслуженный врач РФ:- Мы планируем большие стройки, улучшение существующей инфраструктуры здравоохранения и создание новых учреждений здравоохранения, и кадровая работа. И, конечно, забота о медицинских сотрудниках - заработная плата, условия работы и возможность профессионально расти.Валерий Янин, министр здравоохранения Владимирской области:- Развиваемся, строимся, ремонтируемся, совершенствуемся. У нас большие планы и, я думаю, что вместе мы все сделаем, и все у нас получится.Всего в системе здравоохранения региона трудятся около 24 тысяч человек, они ежедневно оказывают экстренную и плановую помощь. Ведомственными наградами федерального Министерства Здравоохранения в этом году отмечены больше 200 врачей, медсестер, фельдшеров, лаборантов.27 специалистов удостоены специальной награды - нагрудных знаков "Отличник здравоохранения", он вручается за многолетний труд и личные достижения в профессии. За самоотверженный труд и преданность профессии медикам вручили Почетные грамоты Правительства, Министерства здравоохранения и облздрава.