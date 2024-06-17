Жителя Гусь-Хрустального обвиняют в хранении наркосодержащих растений.
В пресс-службе УМВД России...
Жителя Гусь-Хрустального обвиняют в хранении наркосодержащих растений.
В пресс-службе УМВД России по Владимирской области информируют, что завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя.
Мужчине предъявлено обвинение в незаконном хранении наркотических средств «в крупном размере».
«… Противоправная деятельность обвиняемого была выявлена сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков в рамках операции «МАК» в апреле текущего года. По месту жительства мужчины на территории Гусь-Хрустального района оперативники обнаружили и изъяли пакет с наркосодержащими частями растений конопли массой более 320 граммов...» - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.
Также в одной из комнат полицейские обнаружили теплицу, в которой росла конопля. Она была специально оборудована вентиляцией, светотепловыми лампами и приспособлениями для роста растений.
Свою вину местный житель признал. И в данный момент это уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.
Фото: пресс-служба УМВД России по Владимирской области