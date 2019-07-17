Полицейские изъяли 27 свертков с порошкообразным веществом

Полицейские изъяли 27 свертков с порошкообразным веществомЖительниц Коврова, 20 и 22 лет, подозревают в приготовлении к незаконному сбыту наркотиков.Во время личного досмотра, а также на участке местности, где задержали девушек, полицейские изъяли 27 свертков с порошкообразным веществом.Экспертиза показала, что в свертках был мефедрон, общей массой почти 9 граммов. В квартире у девушек оперативники нашли упаковочные материалы и электронные весы.Девушки работали в интересах интернет-магазина, реализующего запрещенные вещества. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Их заключили под стражу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.