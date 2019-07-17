Водитель решил обогнать автомобиль, но не справился с управлением

Водитель решил обогнать автомобиль, но не справился с управлениемУтром 17 июля водитель грузовика, который перевозил пиво, перед светофором попытался обогнать другой автомобиль по обочине.Мужчина заехал на тротуар и на полной скорости влетел в столб. Автомобиль опрокинулся на бок. Судя по фотографиям, которые выложили в соцсети, часть алкоголя оказалась на проезжей части.По данным УМВД по Владимирской области, водитель не пострадал.