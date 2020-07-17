17.07.2020

2020-07-17 08:35:04

Переболевшие коронавирусом врачи во Владимире сдали свою плазму крови

У каждого десятого владимирца оказались антитела к КОВИД-19. Такой вывод сделали специалисты, после проведения добровольного тестирования. Теперь переболевшие Ковидом могут сдать свою кровь на плазму, чтобы помочь выжить тем, кто сейчас лежит на больничной койке с этим страшным заболеванием.

Медсестра из Гусь-Хрустального Елена Лазарева, переболела коронавирусом в конце апреля. И сегодня она в числе добровольцев, которые пришли сдать плазму крови. В ней сейчас содержатся драгоценные антитела, которые могут помочь кому-то выздороветь. Болела очень тяжело, рассказывает женщина.

Елена Лазарева, медсестра Гусь-Хрустальной городской больницы:

- Заложенность носа, заложенность в горле, першение, начался кашель. Одышка была большая. Пот был ночной. Ну две недели без сна! Я спала по 3 часа.

Елена не сдерживает слёз. Воспоминания очень тяжелые. Потому советует : не забывать о мерах безопасности даже сейчас.

Елена Лазарева , медсестра Гусь-Хрустальной городской больницы:

- Маски носить надо, предохраняться надо! Вот пожилой народ, когда едешь в автобусе говоришь: "Бабушка, надень маску! Маску и перчатки". "Нет, дочка, ну зачем! Все равно мы старые". Очень тяжело, говорю, люди болеют.

Главный врач владимирской Больницы Скорой помощи Анатолий Уколов тоже из тех, кто перенес Ковид-19. Шутит- издержки профессии. И совершенно серьезно призывает всех, кто переболел ковидом, последовать его примеру и сдать плазму.

Уколов , главный врач Городской клинической больницы скорой помощи г. Владимира:

- Эти иммунные тела они помогают в борьбе с ковидом пациентам в средней степени тяжести. Плазма помогает таким больным очень хорошо. Именно для средней степени тяжести.

Сначала плазму с антителами к КОВИД-19 испытали в Москве. 50 процентов пациентов, которым сделали переливание, избежали реанимации и пошли на поправку. И это победа наших медиков в борьбе с опасным вирусом.

Сейчас к процессу подключились и регионы. Главврач владимирской станции Дмитрий Находкин просит всех, кто поборол болезнь , прийти на помощь тем, кто сейчас находится в тяжелой ситуации.

Дмитрий Находкин, главный врач Областной станции переливания крови:

- Приходите на станцию переливания и сдавайте свою плазму , потому что это реально может спасти людей, которые может быть даже обречены на гибель. А такая плазма является очень хорошим лекарственным средством и реально спасет чьи -то жизни!

На областной станции переливания крови сейчас есть все необходимые расходные материалы, отработана методика. Требования к донорам -обычные: Накануне соблюдать диету, не употреблять молочные продукты, орехи, сало и спиртное.

Вера Куликова, Илья Хлудов. Вести-Владимир