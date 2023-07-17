Число гостей, посетивших знаменитый праздник в Суздале, превысило местное население. В Суздале...

Число гостей, посетивших знаменитый праздник в Суздале, превысило местное население.В Суздале весело и шумно отметили День огурца. Любимый музейный праздник стал уже 21-ым по счёту. Сколько гостей он собрал? И какой была программа? О "хрустящей" традиции- моя коллега Мария Платанюк.Чтобы огурцы в Суздале водились, надо чтобы водились ... хороводы. Гласит местная примета. Зелёный хрустящий овощ - один из символов древнего города- уже в 21-ый раз чествуют в музее деревянного зодчества. Суздаль как магнит из года в год притягивает туристов. А "огуречные торжества" бьют рекорды. В этот раз на День огурца в город на берегах Каменки по официальным данным приехали 12 с половиной(!) тысяч человек. Суздаль "вырос" более чем вдвое. Гости из разных уголков страны: Москвы, Нижнего Новгорода, Костромы, Рязани и Донецкой Народной республики.- Какие на вкус суздальские огурцы? Вкусные. Самые вкусные огурцы- суздальские.- Мы из Донецка. Неделю назад приехала на огурцы. Природа впечатляет, запахи, люди. Мир.Евгений Путрик:- Я первый раз, да. Был вот на море в этом году. И столько людей не видел, как здесь.Возле засолочной избы - ажиотаж. В День огурца- свежий урожай этого года. Ирина Мельницкая вместе с другими хозяйками угощает огурчиками суздальскими малосольными. Экспресс-засолка. 30 минут. А вкус- потрясающий.Ирина Мельницкая, организатор огуречной дегустации:- Там есть небольшой нюанс. Мы кладём туда веточку эстрагона. Они невероятного зелёного цвета становятся, а для аромата у нас зонтик укропа."Родился" День Огурца благодаря инициативе легендарной музейщицы Алисы Аксёновой. И верный её заветам Владимиро-Суздальский музей-заповедник год от года старается удивить программой. Выступления фольклорных коллективов, мастер-классы для детей и взрослых, старинные игры, аттракционы. "Закрутиха" на территории "ожившей" русской деревни прошлых веков.Историк Алла Зайкова, директор суздальского филиала ВСМЗ подчёркивает: праздник видоизменяется, но не теряет своего очарования и самобытности. Чествование Огурца- дань истории города с 999-летней историей. О местных огурцах в 18-ом столетии писал в своем "Сказании о богоспасаемом граде Суздале" первый историк древнего города, ключарь Богородице-Рождественского собора суздальского кремля Анания Фёдоров.Алла Зайкова, директор суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- В граде Суждале по доброте земли и приятности воздуха лука, хрена, а наипаче огурцов преизобильно... Мы думаем, что тепоицы и парники- изобретение века нашего, а уже в 19-ом веке они в Суздале были. И были знаменитые огуречники суздальские, которые выращивали огурцы в промышленных масшатабахВ Суздаль на День Огурца приезжают семьями. Зубаревы- из Киржача. Пока папа Сергей пробует силы в чеканке...Мама Ксения и дочь Варвара загадывают желания. Из Суздаля Варя увезёт памятные монеты. В том числе с изображением суздальского огурца.- Очень рады, интересно. Мы первый раз приехали.Варвара Зубарева (г. Киржач):- Успели монеты сделать, походить, посмотреть мельницы и другие дома старинные. Очень красивые.- Веселиться, добра и мирного неба над головойВ ряду ремесленном тоже есть чему подивиться. Мастерица Татьяна Кабрера оживляет кукол. Её красавицы- дань старинным традициям. Куклы- Обереги и символы. Как в примеру эта кукла- перевёртыш.Татьяна Кабрера, кукольница:- На одной основе, на одной берёзовой палочке две куклы. Первая кукла- девка. Она в яркой одежде, с косой. Платочек у неё повязан по-девичьи. И когда переворачиваем- это у нас уже замужняя женщина.И всё же главное на суздальском Дне Огурца- атмосфера. Побывать в тысячелетнем городе, в котором будто время замедляет свой бег- главный пункт летней программы. Жемчужина Золотого кольца радушно распахивает объятия. Что покорить раз и навсегда.Мария Платанюк, Илья Хлудов "Вести-Владимир".