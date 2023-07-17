Народные приметы на 18 июля. Почему в Афанасьев день принято наблюдать за луной? По церковному...

Народные приметы на 18 июля. Почему в Афанасьев день принято наблюдать за луной?По церковному календарю 18 июля – день памяти преподобного Афанасия Афонского, игумена.У праздника есть и другое название – «Месяцев праздник» или просто Афанасьев день.В Русской Православной Церкви 18 июля или 5 июля по «старому стилю» празднуют день обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского.В старину 18 июля (в Афанасьев день) старшие выводили молодёжь «смотреть на месяц и силы мужские копить».Что было принято делать 18 июля?В Афанасьев день утром люди ходили в церковь, чтобы помолиться преподобному Афанасию и попросить у него помощи в исцелении от недугов.Считается, что святой помогает уладить и семейные отношения.18 июля было принято наблюдать за Луной. Ночное светило в этот день теряет «холод», становится тёплым и одаривает людей силой. Наши предки верили, что если ночью долго наблюдать за месяцем – можно укрепить своё здоровье.Было принято наблюдать за «поведением» Луны. Если месяц прятался за облаками – верили, что ожидается богатый урожай.В "Месяцев праздник" не закрывали окна занавесками. Верили, что лунный свет наделяет силой и заряжает положительной энергией.Что ни в коем случае не следует делать 18 июля?Мужчинам не рекомендуется заниматься ремонтными и строительными работами. В народе верили, что травма, полученная в этот день, будет долго заживать.В этот день не стоит сплетничать и раскрывать чужие секреты, чтобы потом самому не оказаться в неприятной ситуации.Нельзя печалиться и слёзы лить. Говорили: «Иначе плакать придется до следующего Афанасьева дня...»Народные приметы на 18 июля:Если радуга вечером – следующий день будет ясным.Облака на небе жёлтого цвета – к дождю.Если молодой месяц ярко светит ночью 18 июля, то осень будет тёплая.Если облачно и звёзд не видно, то следует готовиться к ненастью.Если луна маленькая и бледная, то начнутся затяжные дожди.Если луна большая и яркая, то установятся солнечные дни.Фото: pxfuel.com