Власти северной столицы отреагировали на происшествия с общественным транспортом. Напомним, в последнее время в Санкт-Петербурге произошло несколько возгораний и курьёзный «выброс

Власти северной столицы отреагировали на происшествия с общественным транспортом. Напомним, в последнее время в Санкт-Петербурге произошло несколько возгораний и курьёзный «выброс двигателя» на ходу у автобуса марки «Волгабас». Об этом писали местные СМИ и сообщества в соцсетях. Как стало известно, петербургский перевозчик приостановил эксплуатацию около 30 «волгабасов» 2022 года – до исправления недочётов и приёмку