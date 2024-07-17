Четверг окажется последним днем аномальной жары во Владимирской области По прогнозам синоптиков...

Четверг окажется последним днем аномальной жары во Владимирской областиПо прогнозам синоптиков территория региона постепенно окажется под влиянием тёплого сектора приближающегося с северо-запада атлантического циклона. Ближе к вечеру в небе появится больше облаков, но до дождей пока не ожидается. Четверг окажется последним днём периода аномальной жары.Завтра (18 июля 2024 года) во Владимирской области осадков не ожидается. Температура воздуха днем до +27..+28°C. Ночью столбик термометра опустится до +17°C.Ветер северо-восточный, 2м/с.Атмосферное давление 746 - 750 мм ртутного столба.Народный прогноз на 18 июля 2024 годаНаши предки говорили: ясный месяц или Луна появится в ночь на 18 июля — осень будет теплой и солнечной. Если месяц или Луну накроет пелена — произойдет ненастье.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky