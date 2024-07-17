Руководитель историко-культурного центра Боголюбский Дмитрий Чижов рассказал о дальнейших планах...

Руководитель историко-культурного центра "Боголюбский" Дмитрий Чижов рассказал о дальнейших планах организацииСохранение исторической памяти и традиций эпохи Андрея Боголюбского. В регионе появилась новая общественная организация- историко-культурный центр "Боголюбский". Первым в событийном календаре стал фестиваль "Богом любимая Русь". Его провели в Боголюбове.Что в дальнейших планах? Об этом "Вестям" рассказал Дмитрий Чижов, руководитель историко-культурного центра. С ним беседовала Мария Платанюк.