Специалисты владимирского сервиса рассказали, как подготовить автомобиль к длительной...

Специалисты владимирского сервиса рассказали, как подготовить автомобиль к длительной поездкеРоссияне полюбили автопутешествия. Автомобиль стал самым популярным видом транспорта для туристических поездок по стране. По данным июльского опроса ВЦИОМ, за последний год, как минимум, треть наших соотечественников совершили небольшую или длительную поездку на личном автомобиле. Около половины регулярно ездят на машине в сторону юга. Специалисты владимирского сервиса рассказали, как подготовить автомобиль к большому марш-броску.