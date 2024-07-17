Главу администрации посёлка Красная Горбатка привлекли к административной ответственности за неисполнение законных требований прокурора.

Главу администрации посёлка Красная Горбатка привлекли к административной ответственности за неисполнение законных требований прокурора. Об этом рассказала регионального ведомства.С заявлением к правоохранителям обратился один из сельчан. Возле его дома росло аварийное дерево, которое опасно наклонилось. Кроме того, ветви дерева находились вблизи электропроводов. Возникала нешуточная угроза безопасности граждан.Сельчанин неоднократно обращался в орган местного самоуправления, однако реальных мер для устранения угрозы поселковая администрация не принимала.Прокуратура внесла представление в адрес главы, которое осталось без ответа. Тогда в отношении главы возбудили административное дело, фигуранту назначили штраф.«После вмешательства прокуратуры района нарушения устранены, аварийное дерево спилено», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.