В Муроме состоялись соревнования по пожарно-спасательному спорту среди добровольных пожарных дружин города.

В Муроме состоялись соревнования по пожарно-спасательному спорту среди добровольных пожарных дружин города. Об этом 16 июля рассказала ГУ МЧС России по Владимирской области.Мероприятие проходило на стадионе местной спортшколы. Здесь же развернулась выставка спасательной техники; рядом работала полевая кухня.По итогам состязаний лучшей стала команда Муромского приборостроительного завода. Победителей и призёров наградили грамотами и подарками.