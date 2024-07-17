В поселке Содышка Суздальского района произошел крупный пожар в складском помещении Накануне...

В поселке Содышка Суздальского района произошел крупный пожар в складском помещенииНакануне вечером (16 июля 2024 года) в поселке Содышка на улице Прибольничная Суздальского района произошел пожар в складском помещении. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, предварительная площадь пожара составила 250 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники 14 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области