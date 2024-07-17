Контейнерные площадки на улицах Комсомольская (дом 28г), Металлистов (дома 11 и 14) и 1 Мая (дом 5) оказались завалены мусором и ветками. Нарушение вскрылось в ходе проверки прокуратуры, сообщили в

Контейнерные площадки на улицах Комсомольская (дом 28г), Металлистов (дома 11 и 14) и 1 Мая (дом 5) оказались завалены мусором и ветками. Нарушение вскрылось в ходе проверки прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства. Отходы лежали на обочинах и загрязняли почву. Прокурор внес главе администрации Вязниковского района представление. Сейчас нарушения уже устранены. Но от административной ответственности это