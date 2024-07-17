Мужчине предъявлено обвинение в избиении супруги, повлёкшим смерть пострадавшей.

По предварительным данным, как сообщает пресс-служба Следственного комитета Владимирской области, 14 июля 2024 года между супругами вспыхнула ссора. Поводом стало то, что женщина задержалась у знакомых в деревне Ратново.Приехавший на место обвиняемый избил женщину ногами и руками, после чего покинул место происшествия. Пострадавшая умерла на месте. На данный момент фигурант задержан, идёт процесс избрания меры пресечения. Идут следственные мероприятия.