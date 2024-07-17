В г. Курлово женщина попыталась дать 100 тысяч рублей полицейскому для защиты знакомой.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, весной 2024 года в одной торговой точке была обнаружена немаркированная продукция. В конце осмотра предпринимательница уведомила знакомую о печальных последствиях. Женщина предложила помощь путём взятки.Обвиняемая предложила начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Гусь-Хрустальный» 100 тысяч рублей. После отказа обвиняемая повторила попытку, находясь в служебном автомобиле.На данный момент уголовное дело передано в суд.