17.07.2025

2025-07-17 14:01:21

И вновь съемочная группа кинокомпании «Родина» в пути. Остановка Донбасс!

Все знают, что из столицы нашей Родины добраться до Донбасса сегодня не просто. Однако съемочную группу фильма Страницы с передовой не останавливают какие-либо трудности на пути. Год назад съемочная группа компании благодаря тесному взаимодействию с Департаментом культуры Министерства обороны РФ, получила уникальный материал с территорий, находящихся на линии соприкосновения боевых действий, и создала фильма Сцена на передовой. Премьера прошла с аншлагом. Фильм востребован зрительской аудиторией. Более 1,5 млн. зрителей посмотрели его на различных площадках. Фестивали, телевидение, кинотеатры и т.д. Фильм уже получил призовое место на фестивале День Победы в 2025 г., а главное - оценку зрителей.



Приводим цитаты некоторых комментариев, опубликованных под видео на Рутюбе:



channel45080563 7 месяцев назад - Слава Богу стали снимать такие важные фильмы...Патриотами не рождаются, ими становятся...Если читают, пел Высоцкий, нужные книги в детстве. Добавлю, и смотрят нужные фильмы. А то устали уже от всей этой шелухи на наших центральных каналах. Какие красивые лица у наших ребят. ″Это наш дом и мы его отдавать не будем″. Золотые слова!!!;



Ольга Смысленко 7 месяцев назад - Спасибо за очень правильный и нужный фильм, Он даёт ответы на многие вопросы и открывает ту сторону жизни, о которой многие не подозревают;



channel38563335 8 месяцев назад – Замечательный фильм! Спасибо режиссёру и всей съёмочной группе!



channel360483267 месяцев назад – Фильм очень трогательный. Здесь все герои. Артисты настоящие звезды, приехали не для галочки, а по зову души. Спасибо за фильм;



channel489615037 месяцев назад – Потрясающий фильм!



Спасибо вам большое за то, что помогаете нашим ребятам на передке, заряжаете их позитивной энергией, настраиваете на победу! Фильм по-настоящему погружает в эту тяжелую атмосферу, через которую проходят наши Войны! Сил вам и терпения! Победа будет за нами!



channel466134788 месяцев назад – Отличный фильм. Побольше бы таких.



И приведем цитаты из интервью: боец с позывным Шрэк: Солдат должен отдыхать. Когда к нему приезжают артисты, дают концерты, они показывают, что он нужен, что он не брошен, морально люди разгружаются, заряжаются на хорошее настроение. А такие концерты необходимы и очень правильно, что такие мероприятия проводятся... Патриотизм в песнях, в стихотворениях, это хорошо, это поднимает боевой дух;



врач-травматолог-ортопед, экс-министр здравоохранения республики Коми И. В. Дягилев: …когда я сейчас слушал песни, песни Великой отечественной войны, песни современных артистов, мурашки до сих пор по коже. Когда слушают медики, медсёстры, врачи, санитарочки, когда бойцы раненые слушают, которым позволяет их состояние, это поднимает моральный дух настолько, что мы сейчас с большим удовольствием и энтузиазмом идём в операционную. И вы нам даёте силу, энергию продолжать свою работу. А бойцам, которые сейчас раненые, вы придаёте им силы жизненные, они будут быстрее выздоравливать.



Это всего лишь пара цитат из полученных съемочной группой интервью, но как они важны авторам. Как важно быть сегодня со своей страной и со своим народом.



Здесь в Донбассе и зародилась идея создания проекта Страницы с передовой о военных писателях. Эти люди создавали свои книги в перерывах между боями и на койках в госпиталях. Многие из них сложили головы на полях сражений. Это отважные люди, которые сегодня являются мостом между теми, кто находится за ленточкой и теми, кто живет в мирной обстановке.



Творческая группа видит свою задачу в создании фильма, который будет противостоять западной идеологии, которая активно пытается навязать российской молодежи чуждые нам нравственные принципы.



И, чтобы получить уникальный, документальный материал, преодолевая трудности пути, съемочная группа Кинокомпании Родина поэтапно, следуя творческой концепции, ведет съемки в самых знаковых местах Донбасса. Таким образом, превращая драматические события в часть национальной истории и культуры. Все съемки проходят благодаря Департаменту культуры Министерства обороны и помощи Главы Донецкой Народной Республики Д.В. Пушилина.



По понятным причинам тонкости съемочного процесса раскрывать рано, но на премьере осенью с.г. для зрителей откроется много интересного.



Думаем, по-другому и не может быть, поскольку консультант фильма Юрий Поляков — писатель, поэт, драматург, киносценарист и общественный деятель, председатель Национальной ассоциации драматургов, Лауреат Государственной премии РФ по литературе 2024 года. Музыку к фильму пишет итальянский композитор Луиджи Тонэт, живущий в России более 20 лет и написавший музыку ко многим игровым и документальным проектам Кинокомпании Родина.



Проект создается при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства обороны России.