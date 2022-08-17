Жителя Владимирской области признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств...

Жителя Владимирской области признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере и незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере.27 декабря 2021 подсудимый, находясь в г. Радужный Владимирской области, забрал из тайника наркотики, с которыми его и задержали полицейские.Уже находясь под следствием, 28 февраля 2022 года в Иванове он оборудовал тайники с наркотическими веществами. Действия злоумышленника были пресечены сотрудниками полиции. В ходе личного досмотра и в оборудованных им тайниках было обнаружено более 50 свертков с наркотиками, которые были изъяты.Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивановской области.Фото: pxfuel.com/