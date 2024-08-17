Летчики из Демократической Республики Конго посетили мемориальный комплекс на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина, который располагается возле деревни Новоселово. Отряд

Летчики из Демократической Республики Конго посетили мемориальный комплекс на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина, который располагается возле деревни Новоселово. Отряд летчиков из Конго проходит стажировку в России, рассказали в администрации Киржачского района. Экскурсию для иностранцев провел смотритель мемориала Дмитрий Минаев, он же – сотрудник Киржачского историко-краеведческого и художественного музея. Из информации на сайте