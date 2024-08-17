Разогнаться, чтобы сделать трюк, теперь можно в самодельном скейт-парке. В Юрьевце подростки построили целую площадку для экстремальных развлечений. Кикскутеринг — он же самокатный спорт —

Разогнаться, чтобы сделать трюк, теперь можно в самодельном скейт-парке. В Юрьевце подростки построили целую площадку для экстремальных развлечений. Кикскутеринг — он же самокатный спорт — очень популярен среди молодежи. Ребята не просто катаются. Движения сопровождаются прыжками. Сами экстремалы называют себя райдерами. Проект скейт-площадки мальчишки придумали за полтора часа. А за пару дней они сколотили основные