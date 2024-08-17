Разогнаться, чтобы сделать трюк, теперь можно в самодельном скейт-парке. В Юрьевце подростки построили целую площадку для экстремальных развлечений. Кикскутеринг — он же самокатный спорт —
<a href="https://33live.ru/novosti/17-08-2024-podrostki-v-yurevce-ot-bezysxodnosti-postroili-samodelnuyu-skejt-ploshhadku-kotoruyu-xotyat-slomat-mestnye-zhiteli.html" target="_blank">Подростки в Юрьевце от безысходности построили самодельную скейт-площадку, которую хотят сломать местные жители</a> - Разогнаться, чтобы сделать трюк, теперь можно в самодельном скейт-парке. В Юрьевце подростки построили целую площадку для экстремальных развлечений. Кикскутеринг — он же самокатный спорт —
[url=https://33live.ru/novosti/17-08-2024-podrostki-v-yurevce-ot-bezysxodnosti-postroili-samodelnuyu-skejt-ploshhadku-kotoruyu-xotyat-slomat-mestnye-zhiteli.html]Подростки в Юрьевце от безысходности построили самодельную скейт-площадку, которую хотят сломать местные жители[/url] - Разогнаться, чтобы сделать трюк, теперь можно в самодельном скейт-парке. В Юрьевце подростки построили целую площадку для экстремальных развлечений. Кикскутеринг — он же самокатный спорт —