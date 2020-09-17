Бюст - работа антрополога и скульптора Михаила Михайловича Герасимова.

Сегодняв экспозиции Успенской церкви "Государев двор в Александровской слободе" состоится официальная церемония пожертвования бюста "Царь Федор Иоаннович".Бюст - работа антрополога и скульптора Михаила Михайловича Герасимова. Даритель - дочь автора работы, Маргарита Герасимова. Церемония пройдет в формате мини-конференции. Маргарита Герасимова, антрополог научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, расскажет о результатах вскрытия гробниц царей Ивана Грозного и его сына Фёдора полвека спустя.