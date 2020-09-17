Ямы на дорогах - попасть легко, но кто заплатит за ремонт машины?

Ямы на дорогах - попасть легко, но кто заплатит за ремонт машины? Герой нашего репортажа судится с дорожниками почти год. Есть ли у него шансы вернуть средства, и что советуют в таких случаях юристы?О дорожном происшествии на улице Зеленой в Заклязьменском сейчас напоминает только вот эта заплатка. Она появилась здесь наутро после ДТП. Дорожники срочно заделали яму, в которую попала машина Артема.Артем Яковенко, участник ДТП: «По этой дороге я ехал со своей знакомой и угодил в эту несчастную яму. Машину сразу повело в правую сторону, на обочину. Слава богу, что туда. Я не представляю, что было бы, если нас развернуло бы на встречку. А там как раз ехала машина».Вырванное крыло, рулевая рейка и сломанный подрамник: машину пришлось буксировать на эвакуаторе до ближайшего автосервиса. Там подсчитали - яма обошлась автолюбителю в сто тысяч рублей. Поскольку у Артема ОСАГО, деньги он сможет вернуть только через суд. Но в этом случае важно действовать правильно, советует юрист Алексей Ахунов. На место ДТП надо вызвать сотрудников ГИБДД и зафиксировать аварию. Затем обратиться в службу оценки ущерба. И на всякий случай не только сфотографировать яму, но и измерить ее глубину.Алексей Ахунов, юрист: «Все расходы, если было действительно крупное ДТП. Эвакуатор, какие-то мероприятия были связаны с решением вопроса. Необходимо собрать официальные документы, которые потом будут приложены к иску. После того, как все документы собраны, необходимо обращаться в суд».Кстати, за прошлый год владимирский центр управления дорогами удовлетворил 28 жалоб, связанных с ямами. Общая сумма компенсации автовладельцам превысила 3 миллиона рублей. Повезет ли Артему, пока вопрос. Он подал в суд еще прошлой зимой, но первое заседание состоялось летом. То коронавирус вмешался, то другие причины. Следующее заседание назначено на октябрь, говорит Артем. Такое впечатление, что из одной ямы попал в другую.Артём Яковенко, Сёмен Карпов, Андрей Синягин«Вести-Владимир»