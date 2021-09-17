Для повышения качества услуг решено проводить обучение работников социальных служб, проводить тренинги и семинары.

Во Владимирской области за 10 лет на единый социальный телефон обратилось 11 тысяч человек. Об этом сообщает департамент социальной защиты населения.Номер 8-800-450-01-21 или 8 (4922) 36-28-33 обслуживает Владимирский комплексный центр. В круглосуточном режиме он действует с марта 2020 года.Служба срочной социальной помощи «128» (8-800-100-81-28) создана Благотворительным фондом «Близкие люди» в декабре 2019 года. На её линию поступило уже более 3300 звонков.На детский телефон доверия с единым общероссийским номером 8-800-200-01-22, оператором которого является Ковровский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, только за 2021 год поступило восемь тысяч обращений.«Для повышения качества услуг решено проводить обучение работников социальных служб, тренинги и семинары», - подчеркнули в ведомстве.